Moiseha regalato una prestazione di grande classe nell'amichevole tra la Fiorentina e il Friburgo, mettendo in mostra tutta la sua abilità tecnica. L'ex attaccante dellaè stato protagonista assoluto, sbloccando la partita con un gol da vero fuoriclasse.L'azione che ha portato al gol è stata una dimostrazione della sua determinazione e del suo talento naturale. Kean ha ricevuto palla al limite dell'area, ha saltato con eleganza due difensori avversari e, con un gesto tecnico da manuale, ha infilato il pallone sotto le gambe del portiere del Friburgo, realizzando un gol che ha strappato applausi dagli spettatori presenti.La sua prestazione è stata decisiva per dare fiducia alla squadra e per dimostrare di essere in ottima forma in vista della nuova stagione.