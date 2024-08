L'ex allenatore Sven-Goranè morto all'età di 76 anni, a comunicarlo è la famiglia. Eriksson era affetto da cancro al pancreas e all'inizio dell'anno aveva rivelato come gli restasse solo un anno di vita "nella migliore delle ipotesi". Eriksson è stato il primo allenatore straniero della nazionale inglese dal 2001, guidando giocatori come Beckham e Rooney. Ha anche allenato club di alto profilo come Benfica, Roma, Fiorentina, Sampdoria e Lazio. Dopo il 2006, ha diretto il Messico, la Costa d'Avorio e club inglesi come Manchester City e Leicester City. A febbraio 2023, si è dimesso dal ruolo di direttore sportivo del Karlstad. Eriksson ha realizzato un ultimo desiderio dirigendo i Liverpool Legends in una partita benefica ad Anfield a marzo."Riposa in pace Sven": questo il messaggio sui social della