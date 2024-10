Morto Abdelaziz Barrada a 35 anni: lutto nel mondo del calcio

Lutto nel mondo del calcio,ex giocatore della nazionale marocchina che si era ritirato da poco, è morto all'età di 35 anni. Dal 2021 era rimasto senza squadra dopo la fine del contratto con i dilettanti francesi del Lusitanos Saint-Maur.In Francia, dopo essere passato dal, in Spagna col Getafe e nella sua carriera fa tappa anche in Turchia (Antalyaspor), Emirati Arabi (Al-Nasr Dubai e Al-Jazira) e Qatar (Al-Shahaniya). Con la maglia del Marsiglia, incontrò la Juventus in un amichevole del 2015, segnando anche un goal.