Il futuro di Paulsembra sempre più distante dalla, ma il centrocampista francese non smette di attirare l’attenzione. Di recente, ha pubblicato un video sui social in cui mette in mostra la sua forma fisica e le sue abilità tecniche, accompagnando il tutto con la frase: «Le vecchie abitudini sono dure a morire». Questo messaggio ha subito acceso i riflettori sul suo possibile ritorno in campo, mantenendo vivo l’interesse dei tifosi. Nonostante le incertezze sul suo futuro, Pogba sembra determinato a dimostrare che il suo talento e la sua passione sono intatti.