L'avventura di Romelu Lukaku con la maglia del Napoli è nata decisamente sotto una buona stella. L'attaccante belga, infatti, ha già messo a referto 2 goal e 2 assist in appena 102 minuti giocati con la maglia azzurra. Semplicemente sontuosa è stata la prestazione del classe 1993 contro il Cagliari: alla Unipol Domus, l'ex Inter non solo ha segnato ma ha anche mandato a rete i compagni Di Lorenzo e Kvaratskhelia. A fine partita Lukaku ha parlato del suo rapporto con Conte e ha messo nel mirino la Juventus, prossima avversaria in campionato sabato 21 settembre all'Allianz Stadium:"Tutti conoscono il mio rapporto con il mister - le parole di Lukaku a fine partita riportate dal Corriere dello Sport - insieme ci troviamo molto bene. Sono felice per questa partita, dobbiamo continuare così. Ci prepariamo per la Juve, ogni partita sarà una finale".