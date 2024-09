Dopo una convincente vittoria per 4-0 contro il Cagliari, ildi Antoniosi ritrova in testa alla classifica di Serie A, guidando in solitaria dopo le prime quattro giornate. La squadra partenopea ha mostrato solidità e qualità, grazie anche alla straordinaria prestazione di Romelu, che si è distinto all'Unipol Domus, segnando e partecipando attivamente alla manovra offensiva. Ai microfoni di Sky Sport, Lukaku ha espresso la sua soddisfazione per il successo, ma ha anche messo in guardia la Juventus, prossimo avversario del Napoli, sottolineando che la squadra è pronta per una sfida di alto livello.LE PAROLE - "Tutti conoscono il rapporto che ho con il mister, insieme ci troviamo molto bene. Sono felice per questa partita, dobbiamo continuare così. Ora prepariamo per la Juventus, con loro ogni partita sarà come una finale".