Romeluha già segnato nelle sue prime due presenze di questo campionato, ma tra Premier League e Serie A non è mai riuscito a trovare il gol nelle prime tre partite stagionali, raggiungendo il traguardo di due gol su tre in altre cinque occasioni, compresa l'attuale stagione con la Roma.Inoltre, la Juventus rappresenta una delle sfide più difficili per Lukaku: è infatti la squadra contro cui ha perso più partite nel massimo campionato italiano, con cinque sconfitte su sette incontri. Questa statistica rende ancora più intrigante il suo approccio alla prossima sfida contro i bianconeri, dove avrà l'opportunità di ribaltare il trend negativo e contribuire al successo del Napoli.