Le parole dia Relevo:THIAGO MOTTA - "C'era un ottimo legame con il gruppo. Lo aveva preparato l’anno precedente quando avevamo avuto una buona stagione e lo ha completato quest’anno. La squadra era molto competitiva. Vi dico solo che ci sono stati momenti in cui gli allenamenti sono stati più duri delle partite stesse. Motta è una persona molto esigente. Non si accontenta di poco. Dopo che una partita è finita, pensa a quella successiva. Cerca di spingersi al limite in ogni allenamento in modo che la partita possa andare come previsto, ma ho anche potuto svolgere allenamenti divertenti. Ricordo che dopo una partita, quando pensavo di aver giocato bene, mi chiamò e mi disse tutto il contrario. La mia partita non gli è piaciuta perché dovevo fare una serie di mosse e mi ha mostrato in video che non le avevo fatte".