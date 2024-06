Lucianonell'immediato post gara diha rilasciato delle dichiarazioni a caldo riguardo alla sconfitta degli azzurri. Di seguito le dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport.- "Quel gol all'inizio del secondo tempo ci ha tagliato le gambe, siamo stati poco incisivi. Quello che ha fatto la differenza è il ritmo, avevamo un ritmo troppo inferiore a loro nel primo tempo. Anche nelle individualità c'era un passo differente. ​Il ritmo e la freschezza fa sempre la differenza, ho cambiato i giocatori facendoli recuperare e magari in questo momento qui non siamo in grado di fare più di questo. Mondiale? Un discorso che si farà dopo, ci vuole più gamba e più ritmo. Ci vuole continuità e sacrificio, in diversi siamo stati poco continui. Probabilmente non ci siamo arrivati in condizioni eccezionali"