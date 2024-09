Juventus e Dusan Vlahovic, parla Luca Toni

L'ex centravanti della Nazionale Lucaha concesso un'intervista a la Gazzetta dello Sport parlando della Juventus e di Dusan Vlahovic. Le sue parole:"Vlahovic ama la Juventus, non vedo molti attaccanti come lui in giro, con queste potenzialità. Se continua a fare bene io punterei su di lui anche per il futuro"."Thiago Motta coinvolge molto il centravanti nel suo gioco e questo può fare soltanto bene a Dusan che così ha la possibilità di crescere. Dusan è un killer d'area, lo è sempre stato"."Siamo solo all'inizio ma i segnali sono incoraggianti sotto questo punto di vista. Ha segnato due reti ma con un po' di fortuna in più sarebbero di più ora. La Juventus giocherà tante partite partecipando a cinque competizioni quindi sì, può arrivare a 30 goal".- "Ha avuto la sensazione di non toccare la palla, nel calcio di oggi con mille telecamere è meglio evitare la brutta figura (ride). Se l'avesse anche solo sfiorata con una ciocca di capelli si sarebbe tenuto il goal. Noi centravanti siamo così"."Koopmeiners e Vlahovic possono fare la fortuna l'uno dell'altro. Le imbucate di Koop possono essere fondamentali per Dusan ma anche i movimenti di Dusan saranno molto importanti per l'olandese. Sarà prezioso Yildiz che può diventare la rivelazione della Juventus. Kenan è un 10 moderno: salta l'uomo, ha fantasia e poi è scuola Bayern Monaco quindi una certezza"."Chico ha colpi interessanti. Rapido e abile nell'uno contro uno, il calcio va in quella direzione. Sono curioso di vederlo. Curioso anche di Nico Gonzalez che alla Fiorentina ha avuto alti e bassi ma la qualità non si discute"."Abbiamo capito tutti che Thiago Motta non guarda il nome sulla maglietta ma gli allenamenti. Se il giocatore lo capisce è un vantaggio per tutti soprattutto perchè Douglas è un giocatore di qualità internazionali"."Giuntoli è stato il re del mercato. Ha completato e alzato il livello della rosa. Ora il compito è di Thiago. Alla Juventus bisogna vincere"."L'Inter è più forte ma la Juventus non mollerà. Attenzione nelle prime quattro al Napoli di Conte senza competizioni europee".





