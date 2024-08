Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta ha parlato ai microfoni di Sky, prima di Lecce-Atalanta, della situazione relativa a Teun Koopmeiners e Ademola Lookman:"Perdere Lookman e Koopmeiners? Noi siamo molto tranquilli, la nostra idea, condivisa da tutti, per la prima volta era di non far partire i giocatori importanti. Come società abbiamo sempre rispettato tutti i nostri obblighi e con grande serenità non vediamo l’ora finisca questo mercato che ci ha riservato sfortune come l’infortunio di Scamacca, che è un grande dispiacere. Tutti i giocatori sono giocatori dell’Atalanta e sarà sempre la società che deciderà per il bene di questa squadra.Io credo che purtroppo molto spesso questi ragazzi vengono indotti, gli vengano suggerite cose magari non opportune. Il fatto che il mercato sia aperto quando si gioca, con tempistiche infinite, andrebbe regolamentato. Abbiamo provato tra le 5 leghe, ma non è stato possibile per l’intervento della lega araba".





