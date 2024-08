Incidente d'auto per. Questa mattina l'ex Juventus si è cappottato con la sua Smart lungo via Cassia Veientana a Roma, mentre si recava al centro sportivo dellaper l'ultima seduta di allenamento prima della trasferta in Friuli per il match contro l'Udinese. Fortunatamente il giocatore ne è uscito illeso, riportando solo alcune ferite a una gamba: è però stato soccorso da un'ambulanza, che lo ha trasportato all'Ospedale Sant'Andrea per accertamenti. Per quanto le sue condizioni non siano preoccupanti, comunque, Pellegrini dovrà saltare il prossimo impegno con la sua squadra.