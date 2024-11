In un'intervista ai microfoni de Il Tempo, il terzino della Lazioha fatto un accenno anche alla sua esperienza alla Juventus (breve e poco fortunata): "Vincere aiuta vincere, questo me lo hanno insegnato alla", le sue parole. "La cosa che non deve mai mancare è la fame, come quando ho fatto quella scivolata contro il Porto. Bisogna lottare su ogni pallone. Io muoio per te e tu muori per me, l’esempio è Pedrito che nelle ultime partite ha corso come un ventenne".E sul campionato di Serie A in corso, che sta regalando grandi soddisfazioni alla squadra biancoceleste: "Finora è stato un campionato bello, sei squadre in due punti. La Serie A è molto competitiva, secondo me è seconda solo alla Premier League, anche se non ci ho mai giocato. Il calcio si sta modernizzando, anche una squadra cosiddetta piccola non ti regala niente, anzi ti mette in difficoltà".