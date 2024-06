Juventus, arriva Luca Amaradio: chi è

Il retroscena sulla Juve

Da anni la Juventus è molto attenta ai talenti in giro per l'Italia e il prossimo colpo del club arriva dal Derthona. La Juve ha preso Luca Amaradio, che compirà 19 anni a novembre. Ecco chi è il prossimo talento che arriverà a Torino.Amaradio, classe 2005, è un esterno sinistro, di piede mancino. Alto 183 centimetri, è dotato di buona tecnica. Sarà aggregato con ogni probabilità alla Juventus Next Gen. Nell'ultima stagione con la maglia del Derthona, in Serie D, giocato 39 partite, con numeri positivi, riuscendo a segnare 7 gol. Può anche adattarsi a giocare come mezzala. La Juve era nel destino del 18enne, visto che già da ragazzo le strade con i colori bianconeri si erano intrecciate.Il classe 2005, in un'intervista del 2022 a Sprint e Sport, raccontò un retroscena sulla Juventus: "Abitando ad Arquata Scrivia, a 5 anni ho iniziato a giocare per l’Arquatese, fino a quandoHo iniziato a fare diversi provini con loro, fino a quando alla mia porta non ha bussato l'Alessandria, società nella quale ho giocato per 7 anni fino al 2019