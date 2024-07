Luca Amaradio alla Juventus Next Gen

Nuovo acquisto per la seconda squadra bianconera. Lo rende noto la stessa Juventus con un comunicato ufficiale.È ufficiale il passaggio in bianconero del giovane classe 2005 che si lega ai nostri colori fino al 30 giugno 2026.Originario di Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria, Amaradio arriva alla Next Gen dal Derthona Calcio, club con il quale nella passata stagione ha totalizzato 39 presenze in Serie D – tra regular season, fase finale e Coppa Italia di categoria – mettendo a segno sette reti.Esterno d'attacco o a tutta fascia, Luca è un giocatore mancino estremamente duttile e la sua duttilità, infatti, gli permette di giocare su entrambe le corsie.Per Amaradio, quella che si appresta a iniziare, sarà la prima esperienza in un campionato professionistico e noi gli auguriamo il meglio per questa nuova avventura.Benvenuto alla Juventus, Luca!