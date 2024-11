Lotta scudetto, il calendario delle squadre: il confronto

Napoli-Roma

Torino-Napoli

Napoli-Lazio

Udinese-Napoli

Genoa-Napoli

Napoli-Venezia

Fiorentina-Napoli

Verona-Inter

Fiorentina-Inter

Inter-Parma

Lazio-Inter

Inter-Como

Cagliari-Inter

Inter-Bologna (posticipata per la Supercoppa)

Lazio-Bologna

Parma-Lazio

Napoli-Lazio

Lazio-Inter

Lecce-Lazio

Lazio-Atalanta

Roma-Lazio

Parma-Atalanta

Roma-Atalanta

Atalanta-Milan

Cagliari-Atalanta

Atalanta-Empoli

Lazio-Atalanta

Atalanta-Juventus (posticipata per la Supercoppa)

Como-Fiorentina

Fiorentina-Inter

Fiorentina-Cagliari

Bologna-Fiorentina

Fiorentina-Udinese

Juventus-Fiorentina

Fiorentina-Napoli

Milan-Juventus

Lecce-Juventus

Juventus-Bologna

Juventus-Venezia

Monza-Juventus

Juventus-Fiorentina

Atalanta-Juventus (posticipata per la Supercoppa)

Milan-Juventus

Milan-Empoli

Atalanta-Milan

Milan-Genoa

Verona-Milan

Milan-Roma

Como-Milan (posticipata per la Supercoppa)

Sono passate 12 giornate diovvero quasi un terzo del campionato. La sosta per le nazionali, l'ultima prima di marzo, è il momento giusto per fare dei primi bilanci su ciò che è successo in questo inizio di stagione. La classifica della Serie A dice che non c'è al momento una squadra che domina; campionato apertissimo con 6 squadre nel giro di due punti. Davanti a tutti ila quota 26 punti, poi il gruppo a 25 composto daE poi, un punto sotto, la, con ilinvece staccato ma con una partita in meno (che vincendo la riporterebbe a -3 dai bianconeri).Il Napoli, dopo un inizio molto morbido sulla carta sta affrontando in questo periodo gli scontri diretti. L'ultimo quello con l'Inter; mentre i nerazurri hanno già affrontato anche il Milan, la Juventus e l'Atalanta. Tre scontri diretti per la squadra di Thiago Motta, che ha ospitato Napoli e Lazio all'Allianz Stadium. Ecco, ma guardando invece al calendario da dopo la sosta alla fine del girone di andata, chi ha gli impegni maggiori?Da qui alla fine del girone d'andata, chi sulla carta sembra avere impegni più difficili sono l'Atalanta e la Lazio, con entrambe impegnate anche in Europa a differenza del Napoli, che continuerà ad avere questo vantaggio che potrà pesare ancora di più da qui in avanti, considerando che si entrerà nella seconda metà della prima fase.