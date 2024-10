Prosegue il dibattito, accompagnato da confusione e polemiche, riguardo alla vicenda scoppiata nel fine settimana sul blocco, avvenuto per errore, di alcuni indirizzi di Google Drive a causa di Piracy Shield, lo strumento anti-pirateria adottato dal Governo. Questo sistema, gestito sotto la supervisione dell'AGCOM, il Garante delle Comunicazioni, è stato progettato per combattere l'utilizzo illegale di servizi come il "pezzotto". Tuttavia, l'erroneo intervento ha sollevato critiche. Nelle ultime ore, la stessa AGCOM ha emesso una diffida ufficiale nei confronti di DAZN, alimentando ulteriormente il dibattito sulla gestione della pirateria e sui rischi di errori nell'applicazione delle nuove misure.