Nel finale del primo tempo della sfida tra, Lorenzoha sbloccato il risultato, portando in vantaggio i friulani. L’attaccante, che sta vivendo una stagione in crescita, è stato di recente accostato alla Juventus come possibile rinforzo per la sessione di mercato di gennaio. La prestazione convincente di Lucca non fa che alimentare l’interesse dei bianconeri, alla ricerca di nuovi talenti per potenziare l’attacco. Con un gol decisivo contro il Cagliari, l’attaccante dell’Udinese conferma il suo momento positivo e attira l’attenzione dei club di Serie A.