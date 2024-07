L'heatmap di Thuram

L'heatmap di Locatelli

Thuram e Locatelli, la posizione media in campo

La sconfitta della Juventus in amichevole contro il Norimberga non fa testo per tanti motivi. Era la prima uscita stagionale dei bianconeri, visibilmente poco brillanti per i grandi carichi di lavoro che stanno facendo in allenamento; il Norimberga è molto più avanti nella preparazione visto che tra una settimana avrà il primo impegno ufficiale e per ultimo, la Juve è scesa in campo nei primi 45 minuti con più di metà squadra composta da giovani provenienti della Next Gen o che sono stati in prestito in Serie B nell'ultimo anno.Quando sono uscite le formazioni ufficiali, tra tante incertezze c'era una cosa sicura, ovvero chEntrambi hanno giocato il primo tempo e poi sono stati sostituiti come il resto dei compagni all'intervallo. Ovviamente, la partita di ieri è da contestualizzare ma c'era comunque curiosità per vedere come avrebbero interagito. Cosa ci ha detto la prima prova di Locatelli e Thuram insieme a centrocampo?Nel 4-2-3-1 di Thiago Motta, come sappiamo, non esistono posizioni statiche ma tutti si muovono a seconda dei compagni e della situazione. Il tecnico comunque, come a Bologna, ha in mente di utilizzare un centrocampo a due che faccia sia da diga ma che poi dia una mano anche nella manovra offensiva.Manuel centro destra con Thuram centro sinistra. In teoria, perché poi il francese è andato ad occupare anche lo spazio a destra. Ecco la Heatmap dei due giocatori.Come si può vedere, Thuram ha ricoperto in maniera omogenea tutte le zone del campo, con una preferenza comunque in fase di costruzione di ricevere la palla sul centro destra. Discorso che vale ancora di più per Locatelli.In questo caso, a differenza di Thuram, la zona più "rossa", ovvero quella calpestata maggiormente dal giocatore, è dietro la linea del centrocampo. Locatelli rispetto a Thuram ha quindi dato meno apporto offensivo, pur spostandosi anche lui sul lato opposto rispetto a quello di "partenza". A dimostrazione di ciò, si può vedere la posizione media che hanno tenuto i due giocatori nella partita contro il Norimberga.Come si vede nella grafica, Thuram, ovvero il n.19, ha tenuto di media una posizione poco sopra la metà campo. Leggermente più basso invece il posizionamento di Locatelli (n.5)In attesa di Douglas Luiz, che si metterà a disposizione di Thiago Motta a partire dalla prossima settimana, senza dimenticare Nicolò Fagioli, che è una validissima opzione per la mediana bianconera, il tecnico ha potuto studiare la coppia Locatelli-Thuram. Un primo assaggio che rivedremo anche nel corso della stagione. Gli impegni sono tantissimi per la Juventus e la sensazione è che a centrocampo, tutti avranno il loro spazio.