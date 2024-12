Le parole dia Prime dopo- "Un giocatore incredibile, se gli lasci mezzo spazio ti fa goal e ho cercato di restargli sempre attaccato. Dobbiamo essere felici, è una grande vittoria".- "Sono molto felice, dobbiamo meritare una prestazione del genere. La vittoria è di tutti, abbiamo fatto una partita bellissima e dobbiamo andare a letto felici".- "Per noi è la vittoria dell'anno. Ci siamo parlati, abbiamo buttato via punti in campionato e dobbiamo giocare tutte le partite così, ci meritavamo una serata così".- "Non possiamo sbagliare atteggiamento, bisogna ripartire da qui, da questa voglia di sacrificarsi. Tutti insieme, come una grande squadra".