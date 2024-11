Locatelli a Prime VIdeo:FINALE - Ho capito che era fallo subito, Michele viene toccato ed ero tranquillo, ma abbiamo preso una punizione inutileFARE DI PIU' - Si poteva, puntiamo sempre a vincere, non vogliamo alibi e scuse, diamo tutto per la maglia. Credo sia un buon punto su un campo difficileALIBI - Lottiamo ogni giorno, siamo questi, siamo noi e dobbiamo dimostrare di poter indossare questa maglia.GOAL - Due partite che non lo facciamo, abbiamo avuto delle occasioni nitide, sottolinerei il fatto che non prendiamo goal.