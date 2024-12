Il messaggio di Locatelli dopo Lecce-Juventus

Per capire che il pareggio contro il Lecce è ben diverso dagli ultimi con Milan e Aston Villa basta vedere quali sono le reazioni dei giocatori bianconeri al risultato finale. E non solo perché il pareggio è arrivato nell'ultimo minuto, beffando lama perché nonostante tutte le difficoltà e le assenze, era fondamentale tornare alla vittoria.Chi non vuole parlare di alibi èche come spesso successo nelle ultime partite è stato tra i migliori in campo e si conferma il giocatore più cresciuto a livello di rendimento rispetto alla scorsa stagione. Il centrocampista, che ieri era il vice capitano, ha mandato un messaggio chiaro all'ambiente.. Rimaniamo comunque uniti e convinti del lavoro che facciamo! Fino alla fine", le parole sui social di Locatelli, consapevole che così non basta. Concetto condiviso da Teun Koopmeiners, che, sempre sui social, ha scritto: "Dobbiamo fare meglio…andiamo avanti con tutti insieme".Entrambi però hanno sottolineato anche l'importanza di rimanere uniti in questo momento. La squadra crede nel percorso intrapreso con, e questo è un segnale importante per il tecnico in un momento non semplice. Le parole di Mattia Perin nel post partita sono la dimostrazione.