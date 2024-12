Lecce-Juventus, le parole di Perin a Dazn

ha parlato ai microfoni di DAZN dopo Lecce-Juventus: "Non ci piace piangerci addosso, lo sappiamo, è un momento che ci sta aiutando, tanti ragazzi nuovi che nelle difficoltà dimostrano spessore umano. Quando in una squadra hai tanti giocatori dal grande standing è più facile trovare energie, trovare modi per andare oltre il pareggio. La squadra è composta da 23-24 giocatori che hanno dimostrato tutti che ognuno può giocare al posto dell'altro, eravamo venuti qui per vincere, non solo perché siamo la Juventus,quando ci sono cambiamenti c'è sempre una zona grigia, non puoi passare da una cosa all'altra e metabolizzarla subito. Un modo di giocare che alza le probabilità di vittoria, abbiamo grande fiducia in questo e credo lo stiamo dimostrando"."In questo momento dobbiamo tenere botta, è un'opportunità che abbiamo, di dimostrare a tutti che nonostante la Juventus è rimaneggiata, tiene botta, questo crea il rispetto che poi gli avversari hanno per te, dobbiamo rimanere in piedi, quello che sento e vedo durante la settimana negli occhi dei miei compagni è che tutti hanno questa voglia, che la viviamo come un'occasione. A Lipsia in un momento di estrema difficoltà tutti hanno dato qualcosa in più, non sempre si riescono a portare a casa le cose che si vuole, c'è grande fiducia e attaccamento eMESSAGGIO PER BOVE - "Abbiamo seguito, prima di scendere in campo ci siamo accertati che fosse passata la zona critica sennò secondo me non saremmo dovuti scendere in campo, dalle notizie che giungono sembra sia passata la paura e gli faccio un grande in bocca al lupo, non vediamo l'ora di rivederlo da avversario perché è un ragazzo iper competitivo ed è bello affrontarlo".