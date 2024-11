Locatelli Juve, i numeri della sua stagione in Serie A

Partite giocate: 10

Minuti giocati: 778

Gol: 0

Assist: 0

Tocchi per partita (media): 78.3

Precisione nei passaggi: 92% (media 63.4 a partita)

Tackle per partita (media): 2.2

Palloni recuperati a partita (media): 3.6

Il meno atteso. Già, perché durante il mercato con gli arrivi diLocatelli era senza dubbio rimasto in ombra. Se si aggiunge che nella scorsa stagione il numero 5 non ha brillato come si era visto in altre occasioni, è quasi certo che inEppure Locatelli non ha mai perso di vista la concentrazione e l'obiettivo, apparendo molto determinato sin dal primo momento della gestione, già dal ritiro estivo. E la determinazione dell'ex Sassuolo paga: capitano nelle ultime due partite, il centrocampista bianconero sta diventando una pedina sempre più importante, tanto da esserenel suo reparto. Ma non è finita qui. Locatelli è il centrocampista bianconero più preciso in campionato, con una media del, oltre ai quasi 79 tocchi a partita (dati Sofascore). E allora Locatelli non si può definire sorpresa, piuttosto una piacevole riconferma di quanto forse si era dimenticato. E Thiago Motta non può di certo rinunciare a lui.