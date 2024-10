Nuovo ruolo per Locatelli?

In attesa del mercato di gennaio ed escludendo l'ipotesi di uno svincolato, tra le idee al vaglio di Thiago Motta per sostituire l'infortunato Gleison Bremer potrebbe esserci anche quella di utilizzare in difesa, reduce da due panchine consecutive dopo un buon inizio di stagione. Non come prassi, sia chiaro, ma più che altro come alternativa dall'inizio o a gara in corso, per facilitare le rotazioni del tecnico italo-brasiliano.Il centrocampista classe 1998 può tornare titolare nel match di domenica contro il, che potrebbe essere quello giusto per dare all'allenatore dellala possibilità di sperimentarlo in un ruolo diverso. Che poi forse così diverso non sarebbe per lui che, pur mai schierato fisicamente nella linea arretrata, è stato spesso abituato sotto la gestione dia dare un contributo concreto alla fase difensiva (tra i motivi per cui poi, non di rado, veniva criticato per il suo scarso apporto a quella offensiva e ai compiti di regia).Thiago Motta, comunque, dovrà stare attento con eventuali esperimenti. Anche perché il Cagliari, squadra abbordabile solo sulla carta, ha trovato un attaccante efficiente in Roberto Piccoli e sa sparigliare le difese con la velocità di Zito Luvumbo. Importante poi, in questa fase, anche trovare nuove certezze e rinforzare quelle esistenti, che dovranno rimanere tali a lungo: in sostanza la coppiaal centro consugli esterni.





