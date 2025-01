Dal sito ufficiale della Juventus, il messaggio di auguri per il compleanno di Manuel Locatelli.È il quarto compleanno in bianconero perche oggi, 8 gennaio 2025, compie 27 anni.- che tanto ha cambiato nelle ultime stagioni, mantenendo però il centrocampista azzurro come uno dei perni attorno a cui far girare tutto il resto.Nel corso delle stagioni è quindi riuscito a ricoprire un ruolo fondamentale che, con le sue, lo porta a essere uno dei giocatori con più partite giocate con la nostra maglia tra quelli attualmente presenti in rosa.Ora, ad attenderlo e ad attenderci, c'è una seconda parte di stagione intensa e importante e siamo sicuri che Manuel sarà pronto a lottare con e per la squadra, come sempre fatto fino a oggi.Tantissimi auguri, Loca, da tutti noi e da tutti i tifosi bianconeri!