di Cristiano Corbo e Luca Bedogni

L'esclusione di Manuel Locatelli dalla lista dei convocati azzurri per l'Europeo ha fatto rumore. Soprattutto perché ha coinciso con la chiamata di Nicolò Fagioli, uno che a differenza sua non ha praticamente mai messo piede in campo in stagione, per via della squalifica dovuta al caso scommesse, e che quindi, a detta di molti, non ha fatto nulla di concreto per meritarsi un posto nella competizione continentale.



Ma da dove è nata la scelta del CT Luciano Spalletti? Al di là della (presunta) volontà di lanciare un "messaggio", all'origine della convocazione del classe 2001 anziché del compagno c'è sicuramente una motivazione di natura tattica, legata anche a ciò che Locatelli (non) ha fatto vedere sotto la gestione di Massimiliano Allegri alla Juventus. Ecco perché, quando sarà Thiago Motta a guidare i bianconeri, molte cose potrebbero cambiare…



Ve lo spiegano Cristiano Corbo e Luca Bedogni, esperto di tattica, nel video qui sotto!