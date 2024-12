I voti a Locatelli dopo Juventus-Fiorentina

Altra prestazione positiva ieri sera nel match trae Fiorentina per, che ha servito l'assist a Khephren Thuram per il primo goal e ha pure sfiorato la gloria personale, che avrebbe tanto meritato dopo un ottimo periodo. Ecco come i giornali in edicola oggi hanno giudicato la sua partita.- Senza essere un play vero, si sdoppia, propone geometrie, chiude, dà la carica, sfiora il goal, fa lo stopper. Ah, se avesse un regista accanto...- Grande apertura di 40 metri per Conceiçao, assist per il goal di Thuram, muro sul tiro dal limite di Gudmundsson: immenso Locatelli che allo scadere del primo tempo sfiora la rete con un tiro potente da fuori area che fa il solletico al palo. L’unica pecca, l’ammonizione che lo priverà del derby.- Iniziativa e personalità, non solo recuperi. Viene fuori dal guscio, gioca finalmente a tutto campo, da centrocampista non solo conservativo.