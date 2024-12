I numeri di Locatelli in Juventus-Cagliari

Sostanzialmente è stato la risposta di Thiago Motta a un'emergenza, e alla conseguente necessità di far rifiatare qualcuno (oltre che di studiare soluzioni alternative, perché non si sa mai...). Valeva la pena provarci, considerando anche il livello dell'avversaria: il risultato non è stato scintillante, ma comunque nemmeno da buttare. Stiamo parlando di, che nel match di Coppa Italia trae Cagliari è stato schierato al centro della difesa al fianco di Pierre Kalulu, probabilmente nel tentativo di fargli emularenel doppio compito di tenere botta dietro e dare il via all'impostazione.Ecco, la missione è riuscita a metà, ma la prova dell'azzurro classe 1998 si può giudicare in maniera tutt'altro che negativa. Se non altro perché i numeri parlano chiaro. In campo dal primo all'ultimo minuto di gioco, Locatelli ha toccato il pallone per 89 volte, con un'accuratezza nei passaggi dell'88% (64 su 73) e 4 duelli aerei vinti su 6, a cui si aggiungono i 2 a terra (su 2); il cinque bianconero, inoltre, ha respinto due tiri e creato una grande occasione, anche se in compenso non ha mai calciato verso la porta (e nemmeno fuori).Una prova da cui ripartire? Sì ma anche no, perché la speranza di Thiago Motta è chiaramente quella di non dover più impiegare Locatelli al centro della retroguardia. In caso di necessità, però, Manuel sembra offrire garanzie di affidabilità, almeno quando c'è... da difendere e basta.





