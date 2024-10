Locatelli può fare il difensore centrale?

Quella che sembrava solo una strana suggestione nel marasma di ipotesi e possibili strategie per sostituire l'infortunatonella retroguardia dellapotrebbe presto diventare realtà. Innanzitutto perché, a pensarci bene, non ci sarebbe nulla di più normale per un allenatore come, che da sempre sollecita i suoi giocatori a pensare da un punto di vista diverso - celebre il suo "2-7-2", trasposizione in orizzontale del più classico 4-3-3 - prediligendo le idee ai moduli fissi."Perché no? Sarei l'allenatore più felice al mondo nel poter contare su un giocatore in un ruolo diverso", ha sostenuto infatti il tecnico italo-brasiliano nella sua conferenza stampa alla vigilia di, citando poi per lo stesso motivo anche. "Devo vederlo negli allenamenti, se funziona vediamo: è un grande giocatore, intelligente, sa cosa deve fare. Spero di sì". Niente di strano, quindi, anzi. Solo questione di abitudine, di prospettiva, con la convinzione che nel calcio moderno tutti - e ancora di più chi indossa la maglia della Vecchia Signora - devono saper fare tutto, o quasi.





