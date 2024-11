Perché Locatelli può essere il capitano 'fisso' della Juve

Che possa essereil capitano "fisso" delladi Thiago Motta? In una squadra molto giovane, che sembra non avere ancora trovato veri leader in questa prima parte di stagione, il tecnico italo-brasiliano ha sorpreso anche nella scelta sul giocatore a cui affidare la fascia, che finora è passata su cinque braccia diverse: ufficialmente di, è stata indossata prima da, per poi tornare "di proprietà" del brasiliano con un paio di intermezzi dalle parti di. Infine l'investitura a capitano di Locatelli, praticamente sempre in campo con Motta di cui si è presto guadagnato la fiducia."Tutto merito suo. Ha avuto un momento di difficoltà, quando non giocava non era felice e contento. Penso possa fare anche meglio, ha la sana competizione con i compagni e ha voglia di giocare, cerca di dimostrare che è utile e capace di essere titolare. Oggi è titolare perché se lo merita", le parole del tecnico alla vigilia di, match in cui la promozione del classe 1998 - tra l'altro ancora escluso dalle convocazioni della Nazionale - potrebbe essere confermata. Cuore bianconero, Locatelli ha dato segnali di crescita con la guida del nuovo allenatore, pur tra qualche alto e basso condiviso però con tutto il resto della squadra. La fascia stabilmente sul braccio, in caso di definitivo "declassamento" di Danilo, potrebbe dargli un ulteriore stimolo.