Locatelli capitano della Juventus: Thiago Motta spiega le motivazioni

Nella sua conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Juventus,ha parlato anche di, ormai capitano "fisso" della squadra bianconera: "Il suo carattere è importantissimo, per questo alla fine, con normalità e naturalezza, è diventato il capitano della squadra. Da come lo vedo io, si fa così. Se l'è guadagnato con l'atteggiamento, in più in campo il ruolo che sa fare sono cose molto importanti: è capace di stare davanti, e stando più davanti è un ruolo che lui singolarmente sa fare meglio, è più abituato. Per le sue caratteristiche è più vantaggioso, però delle partite ha fatto un ruolo diverso e non poteva esprimersi come quando staca più davanti, però per la squadra se volete è molto funzionale. Fa sì che la squadra sia in un funzionamento migliore. A volte si mette in difficoltà per il bene della squadra, gli va chiesto come giocatore e come capitano, se l'è guadagnato giorno dopo giorno. Nelle ultime partite ha fatto un ruolo che dici: sì, fa bene, ma può fare meglio davanti. Ma lì fa fare meglio ai compagni, ai ragazzi io chiedo con l'atteggiamento giusto. Mai sentita una lamentela, lo fa al 200%".