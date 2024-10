Tevex contro la sua ex squadra: cosa ha detto

L'ex attaccante della Juventus,si è sfogato contro l'club che ha allenato fino a maggio scorso. Ecco le sue parole a TyC Sports: "Sono andato all’Independiente gratis. Mi hanno mentito, dicono che devo dei soldi e non mi hanno pagato"."Se non si risolve la questione, andrò in tribunale. Sto analizzando la situazione, sono andato nel momento peggiore e i dirigenti mi hanno deluso. Boca Juniors? È molto difficile dare un’opinione, soprattutto sapendo che non ci si identifica con i responsabili. Ero al Boca quando questa dirigenza ci ha colpito duramente quando non abbiamo fatto bene in Libertadores o quando eravamo fuori».