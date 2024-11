Llorente Juve, le parole dello spagnolo

L'ex attaccante della Juventus Fernando Llorente è intervenuto ai microfoni di Sky Sport durante l'evento EA7 World Legends Padel Tour Di Dubai. Lo spagnolo ha parlato del percorso dei bianconeri con Thiago Motta e del ruolo di Vlahovic nella formazione della Vecchia Signora.'Quella di oggi è una squadra che sta crescendo pian piano, con Thiago Motta che sta lasciando la sua impronta, il suo carattere. In questo momento di emergenza con i diversi infortunati non è facile ma sono convinto che a gennaio si rinforzeranno'.'Pesa nella Juventus, ora anche di più visto che non ci sono altri attaccanti disponibili. Deve migliorare ancora ma è molto importante. Il club ha bisogno di lui'.