Ieri sera a San Siro nella sfida tra Milan e Liverpool è arrivato l'esordio in maglia dei Reds di Federico. Il tecnico Slot ai microfoni di SkySport ha commentato l'esordio dell'ex Juventus. Le sue parole:A- "E’ molto bello avere Federico Chiesa con noi e la nostra squadra. Penso stia recuperando la condizione dopo un inizio difficile con la Juve. Potrà aiutarci tantissimo. Uno degli aspetti più positivi è che molto contento di essere con noi, vuole far parte di questa squadra. In futuro avremo tanti benefici dalla sua presenza in squadra".