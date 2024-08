Federiconon vede l'ora di iniziare la sua avventura con il Liverpool, e i Reds sono altrettanto ansiosi di accoglierlo. L'esterno italiano è l'unico acquisto di questa sessione di mercato destinato a entrare subito in prima squadra, poiché l'altro acquisto, il portiere Giorgi Mamardashvili proveniente dal Valencia, arriverà ad Anfield solo nella prossima stagione.Chiesa si prepara a fare il suo ingresso al mitico stadio del Liverpool con una missione chiara: dimostrare il suo valore e conquistare un posto di rilievo nella squadra. La sua possibile partecipazione già dalla partita di domenica contro il Manchester United, potrebbe rappresentare l'occasione per debuttare in Premier League e impressionare, il nuovo tecnico dei Reds. Slot ha avuto un inizio promettente, con due vittorie su due da quando ha preso il posto di Jürgen Klopp, e Chiesa spera di dimostrare di poter essere molto più di una semplice riserva per Mo Salah, giocando un ruolo cruciale nell'attacco della squadra.