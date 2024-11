Continua il periodo difficile aldi, che sta faticando a trovare la condizione atletica in questo inizio di stagione. Il tecnico dei Redsha appena annunciato, come riferito da Fabrizio Romano, che l'esterno ex Juventus non sarà a disposizione prima della sosta per le Nazionali, sempre a causa dei suoi problemi fisici (stesso discorso per Diogo Jota).Nei giorni scorsi, nonostante qualche voce di mercato, l'allenatore aveva escluso una possibile partenza di Chiesa a gennaio: "Non ci avevo pensato affatto. Non è stato ancora perfetto, quindi stiamo cercando di trovare il modo giusto per farlo crescere e sono pienamente fiducioso che ciò accadrà", le sue parole. L'azzurro, intanto, è stato accostato persino al Como