L'arrivo di Douglas Luiz



Gli allenamenti

Una giornata importante per la, che ha accolto oggi al JMedical quattro dei suoi giocatori di punta:e il giovane talento. I quattro calciatori si sottoporranno alle consuete visite mediche, segnando così l'inizio ufficiale della loro preparazione per la nuova stagione.Il brasiliano, arrivato allacon grandi aspettative, sarà probabilmente tra i primi a varcare la soglia delquesta mattina. Reduce da una stagione positiva, Luiz è stato accolto con entusiasmo dai tifosi presenti. Al suo arrivo il centrocampista ha dimostrato una condizione fisica eccellente, pronto a dare il massimo per la squadra bianconera.Dopo aver completato le visite mediche, i quattro giocatori si uniranno al resto della squadra per il primo giorno di allenamenti. Sotto la guida dell'allenatore, si partirà con il lavoro sul campo, concentrandosi su esercizi di riscaldamento, tecnica individuale e tattica di squadra. L'atmosfera è stata carica di energia e determinazione, con l'obiettivo comune di prepararsi al meglio per la stagione che sta per iniziare.