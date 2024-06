L'Italia esce con le ossa rotte da Euro2024. La Svizzera domina gli azzurri per tutti i 90' minuto di gioco. Freuler trova il vantaggio al 37', completamente libero nell'inserimento e bravo a punire Donnarumma. Nel secondo tempo la gara riparte nel peggiore dei modi, con Vargas che trova il raddoppio. L'Italia esce dalla partita definitivamente, sovrastata dalle maglie elvetiche. Il palo di Scamacca praticamente a porta vuota non serve per dare una scossa. Malissimo in generale tutta la squadra, si salva solo Donnarumma nella gara di oggi.