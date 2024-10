Il portiere del Lipsiaha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro la: "Mi sento molto bene sia fisicamente che mentalmente. Ho iniziato bene il campionato", il suo commento. "Naturalmente domani sarà diverso perché si gioca in Champions League. Mi sentivo molto bene la scorsa stagione e sono felice che le cose continuino di nuovo così. Come portiere, ovviamente traggo molto vantaggio quando la squadra gioca bene nel complesso e i ragazzi in difesa stanno facendo molto, molto bene in questo momento".E sulla Juventus: "È difficile giocare contro le squadre italiane. È un mix di qualità, con un po’ meno intensità, come quello che conosciamo dalla Bundesliga. Sono molto disciplinati e hanno un piano chiaro. Lo si vede anche alla Juve. Non sarà facile per noi domani. Le squadre di Serie A hanno fatto molto bene sulla scena internazionale negli ultimi anni".