Brutta notizia in casache va direttamente a riguardare anche la. Il centrocampistaha infatti accusato un problema agli adduttori che lo costringerà a circa un mese di stop prima di poter tornare a disposizione del club tedesco. L'ex calciatore del Borussia Dortmund, di conseguenza, sarà costretto a saltare la sfida di Champions League contro la squadra di Thiago Motta in programma alla Red Bull Arena il prossimo 2 ottobre. Un'assenza sicuramente pesante per il tecnico Marco Rose, chiamato dunque a studiare nuovo soluzioni in vista del faccia a faccia europeo.