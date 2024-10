La partita di Vlahovic in Lipsia-Juventus

Come riparte Vlahovic dopo questa partita

E così Dusan Vlahovic , l'uomo per niente decisivo, si porta a casa una doppietta incredibile, un gol pazzesco e un altro ancora più bello. E così,: quello che va incontro e subisce, quello che va in profondità e trova il gol con una semplicità disarmante. Però poco prima spara una palla a metà praticamente in fallo laterale. Tutto e niente, a volte.Novanta minuti in campo, due gol, xG a 0.59 e tre tiri tentati.. Quando ha iniziato a girare, ecco che la squadra ne ha tratto inevitabile beneficio. Esattamente come le altre volte: doveva sbloccarsi. L'ha fatto nel momento clou e non ha più mollato la presa mentale, per se stesso e per i compagni. Sono rare le partite in cui DV9 colleziona l'86% di passaggi riusciti. Indica la centralità all'interno della partita di un centravanti che vince duelli (più della metà, 2 su 3 quelli in aria) e si prende pure le responsabilità nei momenti decisivi. Quella traiettoria mancina, quando la Juve era a un passo dal baratro, è sembrata esattamente ciò che è:Nel ciclo della sua stagione,Non solo per una questione di gol, quanto per una storia di opportunità. Sta bene: fisicamente, mentalmente. E può stare pure meglio, ora che la squadra si autoconvincerà di tutto quello che c'è da fare e di tutto quello che pure potrà fare. Questa è una grossa differenza rispetto al passato, quando di fatto ha predicato spesso nel deserto. Ora, attorno a sé, vede luci accese e opportunità da cogliere. Pure questo, fa la differenza. Pure questo Vlahovic è chiamato a farla.