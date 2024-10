Lipsia-Juventus, Vlahovic a Sky: "Ho sbagliato con l'esultanza"

dopo la doppietta in Lipsia-Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky: "La vittoria è la cosa più importante, poi io ho segnato, abbiamo dato dutto, abbiamo dimostrato di essere non dico una grande squadra ma una squadra che si vede sta bene insieme e possiamo fare grandi cose."SULLA PARTITA - "Sapevamo cosa dobbiamo fare, il nostro piano era pressare alti. Il primo tempo secondo me non eravamo così convinti, dopo aver parlato con il mister nello spogliatoio siamo usciti indemoniati, poi pendo dopo quello che è successo, il rosso diretto, il rigore, abbiamo dimsotrato la nostra mentalità, il dna della Juve, sono orgoglioso dei miei compagni, senza tirarsi indietro, li ringrazio tantissimo e anche i tifosi. ""Quando faccio goal è più bello, naturalmente sono un attaccante. Non mi deprimo, può sembrare da fuori così, so quando sbaglio, mi guardo, parlo con la gente che mi sta vicino perchè mi dice la verità. Per esempio l'altro giorno ho sbagliato con la mia esultanza, devo ammetterlo, devo cambiare queste cose, fare quello che fanno i giocatori forti. Sicuramente quando fai goal è più facile, prendi più confidenza.