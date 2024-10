Non ci ha creduto neanche Rose. Del resto, come si faceva? L'aggancio di Sesko è qualcosa di ultraterreno, lo scarico in porta da bomber vero. E alla fine, eccoci qua: fine primo tempo,. Ha segnato proprio quello che t'aspetti, l'attaccante che mezza Europa ha sul taccuino, Juventus compresa. E la sfida a distanza con Vlahovic non è solo vinta, ma non sembra neanche alla pari.A fine primo tempo, i bianconeri sono nella peggiore condizione possibile: hanno perso Bremer, poi Nico e sempre per infortunio. Hanno sfiorato il gol e l'hanno preso nell'azione successiva. Non è stato fischiato un rigore grosso quanto tutta la Red Bull Arena. La legge di Murphy: se qualcosa può andare storto, stai certo che lo farà.