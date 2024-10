Lipsia-Juventus, il gesto di Thiago Motta agli avversari

Attimi di tensione tra le panchina diche è apparso molto infastidito per la situazione. Tutto è successo dopo il mancato calcio di rigore per il contatto su Dusan Vlahovic. Intervento giudicato corretto dall'arbitro che non è stato richiamato dal VAR.Le telecamere hanno ripreso l'allenatore della Juventus rivolgersi con un chiaro gesto nei confronti della panchina del Lipsia. Motta si è rivolto con il dito sulla bocca, a chiedere silenzio. Poco dopo Marco Rose, allenatore del Lipsia, si è scusato, evidentemente per qualche parola arrivata in precedenza.