Le parole di Marcoin conferenza stampa:JUVE - "E’ una vera squadra da Champions League. Loro stanno lavorano sodo e sono organizzati bene. Sono forti sulla fascia sinistra forte e sono bravi a cambiare posizione. Ma sappiamo come vogliamo giocare e domani dobbiamo giocare al nostro massimo livello. Non vediamo l’ora di affrontare questa partita".THIAGO MOTTA - "È stato un grande calciatore di successo. Come allenatore basta guardare il suo percorso, ovunque è andato ha avuto successo. Prima ha portato il Bologna in Champions e poi adesso è arrivato alla Juventus. Il suo stile di gioco è molto divertente e ho grande rispetto per il suo lavoro. Domani gli parlerò brevemente di persona quando lo incontrerò".