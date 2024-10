Dove vedere Lipsia-Juventus

Le probabili formazioni di Lipsia-Juventus

Ci siamo, è di nuovo match day in casa. E il palcoscenico è ancora una volta d'eccezione, perché la partita di oggi porta di nuovo con sé l'inconfondibile musichetta della. Che risuonerà alla Red Bull Arena, dove i padroni di casa delaffronteranno i bianconeri che, dopo la bella vittoria casalinga all'esordio contro il PSV Eindhoven, sono assolutamente intenzionati a cercare subito il "bis", per mettere in cascina altri punti importanti per il cammino nella competizione europea. La squadra di Thiago Motta arriva a questo appuntamento dopo il successo in campionato contro il Genoa (0-3), che ha riportato morale ed entusiasmo dopo i tre pareggi consecutivi. Fischio d'inizio in Germania alle 21.00.Il match tra Lipsia e Juventus sarà visibile in diretta e in esclusiva su Amazon Prime Video, anche tramite l'apposita app disponibile sulle smart tv.Clicca sulla gallery in alto per le probabili formazioni della gara





