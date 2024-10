È una Juventus che in 10 per quasi un tempo vince e sopratutto convince. I bianconeri di Thiago Motta nella serata di ieri a Lipsia si sono imposti per 3-2 sul club tedesco. La doppietta di Dusan Vlahovic e la marcatura singola di Francisco Conceicao per archiviare la pratica. Sembra però essere una Vecchia Signora che ora può sognare, che è compatta, squadra, coesa. Una prestazione da vero centravanti quella di Dusan Vlahovic che ha trascinato la Juventus con due goal di pregevole fattura, abilissimo Thiago Motta ad imbrigliare il Lipsia. Ma c'è anche chi non ha fatto una buona gara.



