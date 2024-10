Nella grande prestazione della Juventus contro il Lipsiaè senza dubbio uno dei protagonisti. Il centrocampista ha giocato un'ottima partita, sbagliando solo un passaggio e partecipando a diverse azioni durante tutta la gara. Ecco la sua pagella dai principali quotidiani sportivi italiani:Motta gli dà fiducia in regia e lui si mette al timone con personalità e con un palleggio di qualità. Ci prova dal limite e con un'azione personale.Motta gli dà il ruolo del direttore d'orchestra e lui lo interpreta a meraviglia. Prende per mano la squadra tenendola a galla nei momenti no. Tanta qualità.È la grande sorpresa di Thiago Motta e lui lo ripaga prendendo in mano la manovra della Juventus. Detta i tempi e non sbaglia un appoggio. Personalità.