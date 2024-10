Una gara non certamente brillante per il numero uno d'Europa degli arbitri, stiamo parlando del franceseche ieri sera era il fischietto di Lipsia-Juventus. Un'espulsione ai danni di Michele, un rigore concesso per un fallo di mano diappena entrato. Qualche errore qua e là, qualcuno più grave qualcun altro meno. Non è certamente la sua partita migliore, infatti la sua valutazione è insufficiente per quasi tutti i principali quotidiani sportivi italiani.





